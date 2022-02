Victor tra Classe e mercato: preso Guglielmi, Bardeggia alla Fya

Gianluca Bollini

Fermo da un mese e mezzo causa pandemia, domani il Victor San Marino tornerà in campo per il 16° turno del Girone C di Eccellenza. Si gioca ad Acquaviva, alle 14:30, contro il Classe, terzultimo in classifica con 4 punti in meno rispetto ai biancazzurri, attualmente sesti e con 12 punti da recuperare dalla Fya Riccione capolista. Intanto si muove anche il mercato: come ufficializzato dal DS Bollini, in difesa è arrivato Filippo Guglielmi, centrale classe 2001 con alle spalle 76 presenze in Serie D con le maglie di Santarcangelo, Cattolica, Vastogirardi e Correggese, con la quale aveva cominciato la stagione. In attacco invece saluta Bardeggia, passato proprio alla Fya.

Sentiamo Gianluca Bollini il Direttore Sportivo Victor San Marino