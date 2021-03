Vincono Folgore e Cailungo, pari tra San Giovanni e Tre Fiori

Il Tre Penne comincia come aveva finito prima dell'interruzione e scivola a -6 dalla vetta. I biancazzurri non sfondano e la Folgore porta a casa il terzo 1-0 di fila: Badalassi parte e guadagna lo sgambetto di Genestreti, così Dormi, che aveva dato il via all'azione, va a firmare il rigore della vittoria. Sono 10 punti nelle ultime quattro per la squadra di Falciano, quinta insieme alla Virtus a -2 dal terzo posto, occupato proprio dal Tre Penne.

Nel mezzo c'è ancora il San Giovanni, che si conferma sorpresa costringendo il Tre Fiori all'1-1. I gol in apertura di entrambe le frazioni: Ndiaye sfonda a sinistra e crossa, Comuniello si inserisce tra Gargiulo e Vandi e i rossoneri sono avanti. Il pari dei campioni in carica è un'invenzione di Nicholas Santoni, liberato dalla suolata di Apezteguia per un destro da lontano lento ma preciso in angolo, sul quale Manzaroli si fa trovare sorpreso.







Il Tre Fiori perde terreno dalle prime ed è settimo con Pennarossa e Domagnano, quest'ultimo battuto 3-2 dal Cailungo. Sugli sviluppi di un corner Cangini mette sul palo lungo, Ambrogetti è più lesto di Tomassini e Genghini e sigla il vantaggio giallorosso. Entro il riposo però i viola l'hanno già ribaltata. La impatta Alessandro Rossi, liberato in area dallo spunto di Daniele Santoni. Santoni. Il sorpasso invece nasce da un altro angolo del Domagnano, un contropiede perfetto frutto dell'anticipo in spaccata di Ricci e della partenza ancora di Santoni: il 9 si fa mezzo campo e poi scarica a Luca Cecchetti, impeccabile nel completare l'opera in incrociata. Con la ripresa segna ancora Alessandro Rossi, ma non è doppietta, soltanto omonimia: qui si parla del centravanti del Domagnano, che la riacciuffa inzuccando il traversone di Bonini. Infine il cross di Ura sul quale l'intervento di Deluigi manda a vuoto Leardini, così Zannoni deve solo andar di testa a porta aperta: è il primo successo in campionato del Cailungo, che lascia il Faetano solo all'ultimo posto.