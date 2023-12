La squadra di Thomas Manfredini batte per 3 a 1 il Fiorentino e si mantiene a 5 punti dalla capolista Virtus. La Folgore fa suo il derby con la Juvenes/Dogana imponendosi per 1 a 0 mentre il San Giovanni supera 2 a 0 il Domagnano. Ieri sera il Tre Fiori ha battuto in rimonta il Cailungo per 2 a 1.