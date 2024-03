Virtus ancora capolista: 1-0 al Cosmos

L'esame Cosmos era uno dei più difficili da superare per la Virtus, da qui alla fine. E, con un gran primo tempo, la capolista “vendica” il ko dell'andata e soprattutto mantiene la vetta a +2 su La Fiorita. Acquaviva arriva alla sosta nel migliore dei modi, Serravalle pensa già ai play-off. Il gol-partita è alla prima vera chance: schema da corner, Vallocchia vede il movimento di Tortori che – lasciato colpevolmente solo – è libero di calciare di prima intenzione e battere Simoncini per l'1-0 che durerà fino al 90'. Ancora decisivo l'ex Foggia e Cesena, arma in più per la Virtus in queste ultime partite. Il Cosmos prova subito a reagire: Passaniti esce e chiude lo specchio a Sapori, che porta a casa solo un calcio d'angolo. Dall'altra parte punizione magistrale del solito Tortori: la palla scavalca la barriera ma sbatte sulla traversa. Tornano alla carica i gialloverdi: Zulli sterza ma poi strozza il mancino, a lato non di molto. Fuori misura anche il destro da fuori di Sapori, con Passaniti sulla traiettoria. Il più vicino al gol, anzi all'autogol, è Manuel Battistini che – nel tentativo di chiudere – la mette sull'esterno della rete, brividi. In chiusura di frazione il secondo legno neroverde: Piscaglia anticipa Prandelli e va da solo, missile terra-aria clamoroso ed è ancora la traversa a “sputare” il possibile raddoppio con Simoncini che tocca e salva i suoi.

I ritmi calano nella ripresa, con la Virtus che prova ad amministrare. Anche se Passaniti rischia e non poco quando viene pressato da Ben Kacem e, in qualche modo, ringrazia ritrovandosi la sfera tra le braccia. L'occasionissima per l'1-1 Cosmos a 5 dalla fine: la punizione di Pastorelli gira sopra la barriera, Passaniti si riscatta alla grande e la toglie con una super risposta. Proteste veementi però dei giocatori gialloverdi che chiedono a gran voce il gol. Scampato il pericolo, la Virtus fa passare il tempo e alla fine può festeggiare: a 270 minuti dal termine, Acquaviva è ancora in testa al campionato.