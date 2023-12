Virtus da 10 e lode: 2-0 al Murata, 11° hurrà di fila

Voleva la lode, la Virtus, ed è arrivata con un'altra prestazione da grandissima squadra. L'esame Murata era ostico ma i ragazzi di Bizzotto lo hanno passato con voti pieni: 2-0 per Acquaviva e undicesima vittoria consecutiva. Eppure erano stati proprio i bianconeri di Beppe Angelini a partire meglio, facendosi vedere in avanti con i due diagonali insidiosi di Filipe Rodrigues e Ura. A metà prima frazione, però, la Virtus prende il comando dell'operazione e non lo lascia più: gran giocata di Sabato con tunnel incorporato, Tortori calcia sul primo palo e Gueye respinge.

Poi si accende la stella di Ivan Buonocunto: a sinistra, con Tortori e Sabato, Acquaviva fa faville e al 25' la sblocca. Bella azione corale, Buonocunto la apre e la chiude inserendosi sul servizio del terzino e bucando Gueye con un diagonale non potente ma estremamente preciso. Acquaviva non si ferma: Grieco si sostituisce a Gueye quando devia il destro a botta sicura di Tortori. L'ex Foggia e Cesena è scatenato: servizio a centro area per Pecci che alza troppo la mira e si divora il possibile 2-0.

Nella ripresa il leitmotiv è sempre lo stesso con la Virtus che continua ad attaccare, anche se il Murata si fa vedere con il mancino di Ura disinnescato da Passaniti. Ma – coincidenza – ancora al 25' Buonocunto fa saltare il banco: prima ci sono delle proteste per un atterramento in area di Tortori non sanzionato, poi l'azione prosegue e il 10 neroverde scambia con Pecci e batte ancora una volta Gueye per il più facile dei gol. 2-0, doppietta Buonocunto e pratica Murata quasi archiviata. Anche perché i bianconeri non ne hanno più, Tortori sfiora il tris quando lascia sul posto Vasconcellos ma non riesce a superare l'estremo difensore avversario. Poco cambia, la Virtus vince con un gol per tempo e continua a volare: 11 partite, 11 vittorie per un ruolino di marcia da record.

Le altre partite: Cosmos - Pennarossa 5-1 con tripletta di Filippo Berardi; San Marino Academy - Faetano 2-0; Tre Penne - Libertas 2-1.