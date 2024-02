Virtus in testa, il commento di Benincasa e Passaniti

sentiamo Simone Benincasa Alex Passaniti

La Virtus torna capolista grazie al successo sulla Fiorita: decisivo il gol di Simone Benincasa, il quarto nelle ultime tre partite: "È un periodo in cui mi sento bene - dice l'attaccante - riesco a concretizzare sotto porta, spero di continuare così. E questo è stato molto pesante: è bastata una palla per sbloccare la partita, per fortuna l'abbiamo portata a casa soffrendo e difendendo bene".

Fondamentale anche la parata di Alex Passaniti, in pieno recupero, su Ambrosini: "È bello quando arrivano in questi match molto importanti, sapevo che c'era un bel peso sugli ultimi palloni. Sono molto contento soprattutto per la squadra, perché è stato un periodo un po' così così e questa vittoria ci serviva. Il primo tempo è stato molto equilibrato, poi ovviamente quando si sblocca il risultato ci si sbilancia, loro tutto sommato non hanno avuto molte occasioni e in quelle poche siamo stati bravi. Scudetto? È il nostro obiettivo, inutile nasconderlo. Vogliamo vincerlo e questa vittoria è un altro passo in quella direzione".

