Un gol e un rigore procurato per uno dei migliori in campo, Tommaso Lombardi, che doveva cominciare in panchina e invece si è ritrovato titolare per l'infortuno di Tortori: "Sostituire un giocatore col suo peso specifico è sempre difficile, però sono contento di dare una mano alla squadra perché abbiamo un grande obiettivo. Speriamo di raggiungerlo domenica prossima: per me sarebbe il primo campionato vinto, la voglia e l'entusiasmo sono tanti. non vediamo l'ora sia domenica prossima".