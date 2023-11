Virtus per la "decima", attesa per La Fiorita-Tre Fiori

Dopo la sosta per le nazionali si riparte con un “derby” cromatico per decidere chi potrà essere l'anti-Virtus, Tre Penne permettendo: la 10^ giornata del Campionato Sammarinese è soprattutto La Fiorita-Tre Fiori, in programma sabato alle ore 15 a Montecchio. Le due gialloblu sono appaiate al terzo posto in classifica con 22 punti, frutto di 7 vittorie, 1 pareggio e una sola sconfitta. Gli uomini di Andrea De Falco vengono da 3 hurrà consecutivi, quelli di Manfredini da due. Partita senza pronostico, da vivere in diretta su San Marino RTV (canale 831 e 520 Sky). Alla stessa ora - sempre di sabato - in campo anche il Tre Penne, secondo con un punto in più: i campioni in carica se la vedranno contro un Domagnano che ha necessità di muovere la classifica, nella bagarre play-off.

Così come la Juvenes/Dogana di Manuel Amati, reduce da 2 ko di fila con ben 9 gol subiti: di fronte però c'è il terzo miglior attacco del campionato, quel Murata dei “brasiliani”, che invece di reti ne ha segnate 7 nelle ultime 2. Alle 18.15 invece si giocano San Giovanni-Faetano e Cosmos-San Marino Academy con i gialloverdi già a -13 dalla vetta ma che potranno contare su un Filippo Berardi rigenerato, dopo aver ritrovato il gol in Nazionale. Vuol tornare a fare bottino pieno anche la banda di Matteo Cecchetti: unica vittoria il 1° ottobre contro il Pennarossa.

Proprio i biancorossi sono la grande delusione di questo inizio di stagione: 9 sconfitte consecutive e ancora 0 punti. Chiesanuova vorrà invertire la tendenza domenica contro il Cailungo, già a quota 10. E se Libertas-Fiorentino si preannuncia una sfida senza esclusione di colpi – sicuramente equilibrata – l'attesa è tutta per la Virtus capolista, a caccia del decimo successo in altrettante partite. Ad attendere Acquaviva c'è l'esame Folgore: i neroverdi, di scena alle 15 al “Federico Crescentini”, giocheranno sapendo già il risultato delle dirette inseguitrici, tutte impegnate 24 ore prima.