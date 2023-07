Virtus: rinnovi per i due portieri, via Pedrini e Nodari

Alex Passaniti e Andrea Battistini saranno i portieri della Virtus anche nella prossima stagione. Dopo aver confermato negli scorsi giorni sia l'allenatore Luigi Bizzotto, sia il direttore sportivo Matteo Guiducci, la società di Acquaviva ha annunciato i primi due rinnovi tra i calciatori, in vista del 2023-24, in cui punterà ad aggiungere altri trofei alla propria bacheca, dopo la vittoria della Coppa Titano di quest'anno. Contestualmente, arrivano anche due addii: il primo è quello di Matteo Pedrini, centrocampista arrivato a gennaio e tra i migliori, per la Virtus, nella seconda parte di stagione, e Alex Nodari, centrale difensivo che ha totalizzato 66 presenze in due anni trascorsi ad Acquaviva.