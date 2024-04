Virtus-San Giovanni, il post partita di Bizzotto e Tognacci

Col 4-1 sul San Giovanni la Virtus è a una vittoria dal suo primo scudetto, che passerà dalla sfida col Tre Penne: "I miei giocatori sono stati bravi ancora una volta, erano motivati - dice il tecnico Luigi Bizzotto - questa settimana si dovrà preparare come tutte le altre, cercando di avere meno tensione possibile. Credo non ci sarà da preparare più di tanto, solo far allenare bene i ragazzi e giocare come abbiamo fatto fino adesso".

Per il San Giovanni invece testa alla sfida con la Juvenes, un vero spareggio per evitare gli spareggi: i rossoneri hanno tre punti in meno ma, vincendo, sarebbero quasi sicuri del 7° posto, che varrebbe l'accesso diretto ai quarti. "Sarà una partita tosta - spiega l'allenatore Marco Tognacci - visto che fioccavano le ammonizioni abbiamo pensato di frenare un po' per pensare anche alla prossima, quando il risultato a favore della Virtus era ormai acquisito".