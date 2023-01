Winter Cup: l'Under 19 sammarinese sconfitta 6 a 0 dall'Estonia

Dopo l’esordio contro il Belgio, la Nazionale Under 19 di futsal è scesa in campo per la seconda sfida della Futsal Week Winter Cup in corso di svolgimento a Porec in Croazia. I ragazzi di Matteo Selva hanno affrontato l’Estonia: dopo aver perso la prima sfida per 7-0 contro il Belgio, i baltici si sono riscattati ed hanno avuto la meglio sui biancoazzurri grazie al punteggio di 6-0. Estonia che si porta avanti al 12’ grazie a Gussev, il quale poi raddoppia poco dopo. Bazakov e ancora Gussev (sarà tripletta per lui alla fine) portano a quattro le reti per i baltici che vanno a riposo sul 4-0. Nella ripresa uno-due micidiale al 25’ con due reti in rapida successione grazie ad Agaptsev e ancora con Bazakov (doppietta personale) che indirizzano la gara sui binari estoni. Domani l’ultima gara del torneo in cui San Marino affronterà una tra Lettonia e Turchia.