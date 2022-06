Arco: Marino Bartolini, nel Ricurco, vince la prova Fiarc di Vidiciatico

Prosegue il periodo magico per gli arcieri dei Lunghi Archi, che anche a Vidiciatico, in provincia di Bologna si sono resi protagonisti in una gara valida per la classifica Regionale Fiarc. Nella splendida cornice del parco del Corno alle Scale, ancora una volta i ragazzi della compagnia sammarinese, fanno incetta di podi, ad iniziare da Marino Bartolini, a secco di vittorie nel 2022, finalmente dopo diversi podi e piazzamenti, si aggiudica una splendida vittoria nella categoria regina del circuito, il Ricurvo, risultato di prestigio in un campo notoriamente difficile con tiri di notevole difficoltà tecnica, bravissimo anche Samuele Renzi, stesso risultato nella categoria Scout Ricurvo, gara in salita fin dalle prime piazzole, l’esperienza degli altri arcieri in gara, faceva pensare ad un risultato diverso, ma nonostante un calo verso fine gara, il primo gradino del podio è meritatissimo, podio anche per un altro veterano dei Lunghi Archi, Davide Filipucci, si aggiudica il secondo posto nella categoria Arco Storico. Ora l’attenzione si sposta nella vicina Bagno di Romagna, ben 18 gli arcieri Biancazzurri iscritti alla gara e visto il trend, ci si aspetta un’altra giornata con i nostri ragazzi protagonisti.

c.s. Lunghi Archi di San Marino