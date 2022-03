Beach Volley/ Campionato italiano Fipav a squadre: la Beach & Park bene anche in serie Gold

Stavolta Claudia Campo e Catia Piccioni si sono volute sfidare partecipando a una tappa della serie Gold del campionato italiano a squadre di beach volley. La coppia italo-sammarinese che rappresenta la Beach & Park San Marino, dopo un terzo posto nella tappa di Rovigo in categoria Silver e la vittoria a Roma fra le Master 35, domenica 27 febbraio all’Active Beach Arena di Bologna ha deciso di affrontare le giocatrici della serie più forte del campionato.

Settimo nella entry list, il duo italo sammarinese ha esordito battendo la coppia Chiara Da Prato e Giada Villani del Beach Volley Modena per 2 a 0 (15/9 16/14). Ha perso la seconda partita dopo due set giocati sul filo di lana contro Arianna Argentati e Tatiana Panzetta dell’Active Beach Volley Team (13/15 14/16). Ha vinto con un’altra coppia del Beach Volley Modena (Valentina Maltagliati e Valentina Ripoli) al terzo set (15/11 11/15 15/12) e ha chiuso il suo torneo perdendo contro la seconda coppia dell’Active Beach Volley Team formata da Alessia Zaniboni e Anna Brilli. È arrivato così un soddisfacente quinto posto finale.

“Abbiamo perso contro due coppie che sono poi arrivate seconda e terza e che erano certamente forti. – Hanno spiegato Claudia Campo e Catia Piccioni dopo il torneo. - Con un pizzico di fortuna in più avremmo anche potuto puntare al quarto posto ma siamo piuttosto soddisfatte del nostro torneo nel complesso. Era la prima volta che partecipavamo a un Gold e anche stavolta abbiamo affrontato bene le situazioni critiche di gioco. Nel prossimo week-end torneremo a Rovigo ma ancora non abbiamo deciso se parteciperemo alla serie Gold o a quella Silver”.



Comunicato stampa

Federvolley San Marino