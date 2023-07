Bernardi e Casadei si aggiudicano la seconda prova del campionato sammarinese di pesca U11 e U15

La Federazione Sammarinese Pesca Sportiva prosegue nella sua attività riguardante il settore giovanile con la seconda prova del Campionato Sammarinese per ragazzi Under 11 e 15, svolta al lago di Faetano. Massimo Bernardi, autore di 12 catture, si aggiudica la tappa seguito sul podio da Francesco Biordi (8 catture) e Roman Gabriel (7 catture). Nell’Under 15 trionfo di Tommaso Casadei con 39.400 punti, secondo posto per Alessio Conti con 23.500 punti e terzo Leonardo Gasperoni (22.500 punti).

c.s. Cons