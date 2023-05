Buona prova dei sammarinesi al 13° Trofeo Apnea Dinamica

Domenica 14 maggio la Federazione Sammarinese Attività Subacquee ha organizzato il 13° Trofeo di Apnea Dinamicain collaborazione con la Sub Riccione Gian Neri. La prova, valida per il campionato italiano, sammarinese e per il regionale Emilia-Romagna, ha fatto registrare il tutto esaurito presso la piscina del Multieventi che ha ospitato 120 atleti di 18 differenti squadre. Per San Marino le società affiliate alle Fsas: Sub Haggi Statti capitanata da Giorgio Pierguidi e Deep Water del capitano Aldo Babboni. Negli esordienti il debutto agonistico per Michele Stacchini, Alessandro Giannini, Samuele Mazza e Rudy Falcinelli. Per Stacchini la squalifica per partenza anticipata, Mazza e Giannini terminano al 6° e 7° posto, mentre Falcinelli si piazza sul gradino più alto del podio. In terza categoria Davide Cesarini si aggiudica la gara, seguito poco fuori dal podio da Paolo Masini, quarto, e Ruggero Pinelli, quinto. Alvaro Casali festeggia la vittoria nei 100m in seconda categoria, mentre nella prima Stefano Serafini chiude i 125m in 6° posizione. Per la Deep Water buona prestazione di Maurizio Paganelli e Maurizio Gregoriani nell’apnea senza attrezzi. Tra gli ospiti d’eccezione Mauro Generali, che si è laureato vicecampione del mondo in Kuwait nei 300m e ha stabilito il record italiano di specialità.

cs Federazione Sammarinese Attività Subacquee