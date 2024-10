Campioni in pedana per la San Marino CUP 2024, nel cuore il ricordo di Marino Ercolani Casadei

Si è svolto a San Marino presso la palestra Fonte dell’Ovo la San Marino Cup di pesistica evento ormai entrato nella tradizione dello Sport Sammarinese. La kermesse ha visto la presenza di ben 51 atleti di livello nazionale e internazionale che si sono dati battaglia mostrando un livello tecnico di altissimo valore. Erano presenti oltre che ad atleti sammarinesi le delegazioni di Slovenia, Svizzera e Italia. La San Marino Cup in accordo con la FIPE Federazione Italiana Pesistica ha dato vita anche ad un trofeo destinato alle regioni che ha visto la presenza di due delegazioni dell’Emilia-Romagna oltre alla Toscana, Friuli, Sicilia, Sardegna e Lazio. La competizione ha riservato al suo interno un ricordo al fondatore della Federazione San Marino Pesi ed ideatore della San Marino Cup: Marino Ercolani Casadei. Marino Ercolani Casadei, per anni Segretario Generale della EWF, scomparso circa due anni fa, è stato ricordato all’inizio della manifestazione dal Segretario Generale della IWF Antonio Urso con il quale hanno lavorato insieme dal 2008 al 2016 dirigendo la federazione europea di pesistica e dal Presidente della San Marino Pesi Danilo Bulzoni. Il ricordo di Marnino Ercolani Casadei è stato commosso e partecipato come sempre in ogni evento di pesistica in ogni latitudine del mondo. La San Marino Cup è stata vinta dalla delegazione della Sicilia di 1724, 52 punti sulla delegazione del Lazio con 1628,58 mentre la terza posizione è stata raggiunta dalla Toscana con 1536,70 punti. La compagine Sammarinese si è classificata ottava con 936,29 punti. Il miglior atleta maschile è stato Lao Garcia Addriel della Toscana con 374,93 mentre la migliore atleta femminile è stata la rappresentante della Sicilia Noemi Filippazzo con 275, 17 punti.

cs Diego Renzi