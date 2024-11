Canicross San Marino da medaglia a Cismon del Grappa

L’8° edizione Canicross Valbrenta che si è svolta domenica 24 novembre a Cismon del Grappa ha registrato la partecipazione di oltre 130 binomi iscritti nelle tre discipline : Canicross, Bikejoring e Scooter. La San Marino Athletics Academy, alla prima uscita dopo i Mondiali di Bardonecchia, si è messa in luce con 6 binomi e altrettante medaglie. Aprono le danze, Paola Carinato con Icy in Bikejoring. Sul percorso molto tecnico di 4,1 km, il binomio sammarinese interpreta al meglio il percorso fermando il cronometro a 11’04’’82 e si mette la medaglia d’oro al collo. Segue Denis Cestaro con Bo nella categoria Vet1. Con il tempo di 16’14’’60 si aggiudica la medaglia d’argento. Medaglia d’argento anche per il binomio Paola Carinato e Arya in canicross, fermate solo da un incidente di percorso. Segue la giovanissima Emma Buscarini (11 anni) con Icy , la quale riesce a gestire egregiamente il percorso sinuoso di 1.8 km e partner a quattro zampe. Emma sale sul gradino più alto del podio. Nella categoria adapted, sono Sara Valentini con la guida Michele Buscarini e Bairon e Ruggero Marchetti con la guida Denis Cestaro con Bo a mettersi in luce, prolungando la serie di risultati positivi dopo i Mondiali. Entrambi vincono nella propria categoria.

cs Canicross San Marino