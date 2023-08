Debutto nel Campionato Italiano in acque libere per Aurora Toccaceli e Mirco Conti

Prima esperienza per la Domus San Marino Nuoto Pinnato nel Campionato Italiano in acque libere, con la partecipazione di Aurora Toccaceli e Mirco Conti al lago di Viverone, in una gara che ha visto la presenza di circa 260 atleti e 37 squadre. Toccaceli è stata impegnata 1000 e 3000 metri pinne, ha preparato al meglio la gara chiudendo in ambedue le distanze in 18° posizione assoluta e rispettivamente 6° e 9° di categoria. Conti impegnato nella categoria senior ha terminato al 20° posto assoluto, in una prestazione condizionata da un problema fisico alla spalla.

