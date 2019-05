Domani tornano il Giro del Monte e la Notte Bianca nel centro storico di San Marino

E’ tutto pronto per l’edizione 2019 del Giro del Monte. E' confermato l’appuntamento per domani, alle 19, quando dalla Porta del Paese, sarà dato il via alla competizione, riproposta per il sesto anno dalla Track&Field San Marino, che nel 2014 ha rispolverato quello che è un evento che ha fatto la storia della Repubblica, a partire dai primi anni ’70. Oltre 600 i partecipanti che hanno effettuato la pre-iscrizione on-line, con possibilità di potersi iscrivere alla corsa anche domani, dalle 14 alle 18.30, nel piazzale Calcigni, sede del ritiro pettorali. IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE Il Giro del Monte si animerà già dalle 15, con la musica del Dj Marco Corona e l'animazione di San Marino Comics poi alle 17:30, da Piazza Sant’Agata, partiranno le gare giovanili e Special Olympics, su un percorso di 300 metri con arrivo in Piazzale Lo Stradone. Di qui, poi, alle 19 sarà dato lo start della gara podistica, corporate run o semplice camminata di 7 km, sul tradizionale percorso che discendendo verso Murata e risalendo per Borgo Maggiore via Strada Sottomontana, tornerà sullo Stradone. Qui, alle 20.30, si terranno poi le premiazioni, seguite dalla Cena sotto le Stelle, con Street Food dalle 19:30, e dalla Notte Bianca Universitaria, che prevede la presenza di quattro band in concerto e, a seguire, Dj set. Durante l’evento sono previsti collegamenti in diretta con Radio San Marino. ULTIMI GIORNI PER VISITARE LA MOSTRA FOTOGRAFICA “LA SCOMMESSA DI NINNI” Fino al 26 magio, ad ingresso libero, sarà possibile visitare la mostra fotografica celebrativa del Giro del Monte, con le immagini in bianco e nero delle prime edizioni degli anni '70. Tutto nacque da una scommessa, fatta un po’ per gioco, da Lazzaro “Ninni” Fantini con alcuni amici nel 1971: sarebbe riuscito a fare il giro del monte in un’ora di tempo. E così la sera successiva, seguito in macchina dagli amici che controllavano che non imbrogliasse, è partito dal Bar Giulietti per poi farvi ritorno, passando per Murata, la Sottomontana e risalendo per Borgo Maggiore. Impiegò 57 minuti. Da scommessa, il Giro del Monte divenne, in pochi anni, un appuntamento fisso, in grado di coinvolgere tutta la comunità. Visitando la mostra fotografica, allestita nella Galleria della Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino in Piazza Titano, sarà possibile andare alla scoperta dei partecipanti e personaggi dell'epoca.