Euro 2020: in vendita i biglietti per Kazakhstan e Russia

Ufficialmente aperta la prevendita dei tagliandi valevoli per le ultime due sfide casalinghe della Nazionale di San Marino nelle qualificazioni ad Euro 2020, calendarizzate al San Marino Stadium per la metà del mese di novembre con Kazakhstan (sabato 16, ore 18:00) e Russia (martedì 19, ore 20:45).

La FSGC rende note pertanto le modalità di acquisto, perfezionabile esclusivamente in loco e più precisamente presso la sede sita in strada di Montecchio, 17 - 47890 (San Marino).

A partire da oggi e fino al venerdì 8 novembre sarà possibile comprare i tagliandi in prevendita a prezzo ridotto per sé ed altre persone esibendo i documenti di identità di ogni intestatario del tagliando (nominativo e non cedibile): sarà possibile richiederli in Segreteria Federale dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

Nella settimana che porterà all’incontro col Kazakhstan (11-15 novembre) sarà possibile acquistare i biglietti solo a prezzo intero e nella fascia oraria pomeridiana, mentre nel giorno delle partite sarà attivato un punto vendita direttamente presso la biglietteria del San Marino Stadium.

Questi i prezzi dei tagliandi:

Categoria 1 | intero € 30,00 e ridotto € 15,00

Categoria 2 | intero € 25,00 e ridotto €10,00

Si ricorda che le categorie per cui viene applicata la riduzione sono: Residenti in Italia e San Marino (solo in prevendita, fino all’8 novembre) Donne Over 65 Studenti universitari