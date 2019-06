European Fair Play Movement premia Barbara De Biagi

Importante e signìficativo Premio Internazionale Fair Play conferito alla sammarinese Barbara De Biagi. La Commissione European Fair Play Movement (EFPM) Award Jury composta da Kveta Peckova, Katarina Raczova, Biserka Vrbek, Baiba Veisa, Miroslav Cerar ha conferito con merito il prestigioso The EFPM “ Spirit of Fair Play “ Awards a BARBARA DE BIAGI per comportamento corretto ispirato ai valori del Fair Play, su segnalazione del CNSFP. Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) si compiace con l’Atleta sammarinese per questo ulteriore Premio che si aggiunge al Fair Play Award al GESTO conferito dal CNSFP che verrà consegnato il occasione della “ Terza edizione della Giornata Mondiale Fair Play,” programmata nel prossimo mese di Novembre 2019 a San Marino. Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP)