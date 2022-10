FSM: Le due ruote protagoniste del weekend

I campionati delle due ruote si avviano quasi tutti alla conclusione e per alcuni questo è stato l'ultimo weekend, aumentano i titoli portati a casa dai piloti FSM

Enduro - A Fabriano ultima tappa del campionato regionale Enduro Marche. Fresco del titolo Italiano ottenuto Christian Monaldi (Mc Titano) non si è risparmiato, con la sua TM 300 4t ho domitato tutte le speciali chiudendo il weekend in prima posizione e conquistando il titolo di Campione Regionale. Un grande anno per un grande Monaldi, i complimenti da tutta la Federazione.

Cross - Altra disciplina altro titolo conquistato. L'opera questa volta porta la firma di Marino Capicchioni (Mc Titano). Pilota storico del Federazione Sammarinese si è battuto negli anni sia nei campionati di Enduro che in quelli di Cross.

Proprio nel cross quest'anno ha conquistato il gradino più alto del podio laurendosi, questo weekend a Fermignano, Campione regionale marche Cross UISP over 50.

Un'ulteriore conferma delle doti di questo pilota. Anche a lui vanno i complimenti da parte di tutta la FSM.

CIV Classic - Ultima di campionato anche per il CIV Classic. Piloti e moto, che sarebbe riduttivo chiamare d'epoca, si sono sfidati a Misano questo weekend: uno spettacolo da vedere e da sentire. Hanno qualche anno sulle spalle ma non per questo meno grinta. Al via sulla sua Benelli 250 anche Jeffrey Zani, che porta i colori della Repubblica sul podio, chiudendo la gara in 3° posizione e guadagnando abbastanza punti per confermarsi medaglia di Bronzo 2022 nel trofeo Vintage 250.

Complimenti Jeffrey da tutta la Federazione.

MotoGp - Tappa dall'altra parte del mondo per la MotoGp in scena a Pillip Island. Qualifica sfortunata per Enea Bastiani (Mc San Marino) che non riesce ad andare oltre la 15° casella.

Nella giornata di domenica però arriva la svolta, buona la partenza, qualche giro per trovare il giusto passo e poi una gara all'insegna dei sorpassi. Gira veloce e sciolto e si porta sotto la bandiera a scacchi in 5° posizione a solo mezzo secondo dal primo. Davvero un'ottima prestazione.

Moto3 - Weekend più sfortunato invece per Tatsuki Suzuki (Mc San Marino).

Parte dalle retrovie a causa di una caduta durante le qualifiche, cerca da subito di trovare il giusto passo ma perde l'anteriore in una curva e finisce a terra dopo pochi giri per fortuna senza conseguenze.

