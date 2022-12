Futuri tifosi in arrivo con le maglie della Nazionale a tutti i neonati

A partire da oggi e fino a tutto il 2023 per ogni nato in Repubblica verrà donata una piccola maglia della Nazionale di San Marino. È questa l’ultima iniziativa targata FSGC che vuole cercare di allargare ancora di più la famiglia dei propri tifosi. Si è svolto questo pomeriggio un incontro simbolico all’Ospedale di Stato di San Marino in cui sono state consegnate le prime magliette taglia “baby” con i classici colori biancoazzurri. Presenti all’incontro la Direttrice della UOC di Ostetricia e Ginecologia dell’ISS Dott.ssa Miriam Farinelli, in rappresentanza del Comitato Esecutivo ISS il Direttore Amministrativo Dott. Marcello Forcellini, il Vicepresidente FSGC Simone Grana, il Segretario Generale FSGC Luigi Zafferani e il Responsabile delle Attività di Responsabilità Sociale Andrea Zoppis. “La consegna – commenta il segretario Zafferani - è un piccolo gesto che vogliamo fare a tutti i futuri neonati sammarinesi. La nostra maglia è un simbolo della Repubblica e della Nazione. In un momento speciale come quello della nascita la Federazione non vuole essere invasiva ma semplicemente dare un piccolo ricordo ai neonati. Con la speranza magari un domani, quando saranno più grandi, di poter spingere e tifare la Nazionale anche allo Stadio”. Oltre alla maglia, verrà consegnata anche una piccola pergamena con un messaggio simbolico dedicato al neonato ed alla famiglia. Questo pomeriggio è stata già consegnata la prima maglia alla piccola Elena, nata questa notte e già una piccola tifosa della Nazionale di San Marino.

Cs - FSGC