Gara dallo scenario incantevole quello offerto dall’ 11° Valsugana Historic Rally che si è svolto qualche weekend fa a Borgo Val Sugana contornato dalle sue splendide Dolomiti

Le ps svolte in prossimità dei passi come il Bracon con salite velocissime e discese in picchiata strette in mezzo alle foreste hanno messo a dura prova equipaggi e vetture. Nello specifico l’equipaggio della Titano Motorsport formato da Nemo Mazza con alle note Marco Cavalli, per loro era la seconda uscita su asfalto dopo l’amaro ritiro del Rally Bianco Azzurro dove hanno segnato tempi di tutto rispetto e desiderosi di dimostrare che anche sull’asfalto sanno andar forte, ricordiamo che nascono dalle strade sterrate del Brunello. Per l’occasione hanno voluto preparare la gara nei dettagli. In quanto era primo debutto della “Escort Blu”, macchina completamente a nuovo, saggiamente preparata da Retro Corse di Alessandro Rossi, quindi tutta da scoprire curva dopo curva, non si è smentita. Si parte subito con andatura spedita che gli permette di stare nei primi 16 assoluti e quarti di classe 2000, impensabile prendere il primo di classe ma il terzo era a due secondi mentre il secondo era a sei. Nemo e Marco decidono di attaccare all’ultima prova strappando un distacco di tre secondi piazzandosi così al 2° posto di classe e 11° assoluto. Mazza ha dimostrato grande freddezza nella guida gestendo freni e gomme tanto sollecitati per la caratteristica delle ps. Cosa non da poco essendo la terza gara in assoluto. Ecco le parole del driver sammarinese Nemo Mazza: “Bella gara, ricca di passione, non solo per piloti, ma condivisa dalla gente locale. Abbiamo portato al debutto la macchina preparata da Retrocorse di Rossi Alessandro, che ringrazio per l’eccellente lavoro svolto, perfetta in ogni dettaglio, trovato subito il feeling.Percorso bello e a tratti molto guidato. Qualche sofferenza con i freni, ma gestita. Grazie all'ottima complicità con il mio naviga Marco Cavalli abbiamo chiuso 2° di classe, parte del merito va anche a lui. Ringrazio anche la Titano Motorsport sempre presente”. Questo rally ha messo in evidenza anche il feeling raggiunto tra Mazza e Cavalli, avendo mantenuto il giusto ritmo tra note e velocità di guida, essenziale per andar forte in strade mai viste prima. Gran bella trasferta con ottimo risultato ed assistenza veramente impeccabile. La Titano Motorsport c’è!!!! Ora si ritorna sulla terra dove ancora c’è tanto apprendistato ma il cammino è sulla strada giusta.

cs Samanta Grossi Addetta Stampa Titano Motorsport