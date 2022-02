Ginnastica Ritmica, Mya Gym brilla ai regionali UISP

Prosegue nel migliore dei modi il percorso delle atlete agoniste dell’Associazione sportiva MyaGym. Nella due giorni di Ravenna, le nostre atlete si sono distinte per gli ottimi esercizi svolti nelle rispettive categorie. Sabato 19 febbraio sono scese in pedana Chantal Mularoni nella 3a categoria esordienti Elite che ha conquistato un primo posto al cerchio e un secondo posto al al corpo libero; Ludovica Vannoni nella 4a categoria esordienti con uno splendido primo posto al corpo libero; Sara Ceccoli nella 4a categoria allieve prima sia nel corpo libero che nelle clavette e Gloria Ambrogiani in 4a categoria Junior ha conquistato il primo posto di categoria realizzando tre buonissimi esercizi con cerchio, palla e clavette. Chantal, Ludovica e Sara hanno ottenuto anche un buonissimo secondo posto nell’esercizio di squadra categoria collettivo allieve. Domenica 20 febbraio è stato invece il turno della 3a categoria junior con le atlete Sofia Ciavatta, terza al cerchio e sesta alle clavette, e Giorgia Mini, seconda alla palla e terza alle clavette. Chiudono la giornata di gare in 3a categoria elite junior Annagiulia Gobbi con uno splendido primo posto al cerchio e un buonissimo quarto posto alla palla, Rebecca Mini piazzatasi ottava al cerchio e tredicesima alla palla e Giulia Santi che ha conquistato due ottimi secondi posti al cerchio ed alle clavette. Le allenatrici Serena Sergiani e Luca Casadei sono molto soddisfatte dei risultati e delle medaglie ottenute dalle atlete.

c.s. Mya Gym