Giornalismo a scuola: la stampa sportiva incontra gli studenti delle Scuole Superiori

Anche il giornalismo sportivo tra le proposte delle Scuole Superiori di San Marino nel primo weekend di febbraio, quello dedicato alle attività elettive. Un vero e proprio boom di iscrizioni per il corso tenuto da tre membri dell’Associazione Sammarinese Stampa Sportiva (Elia Gorini, Presidente; Luca Pelliccioni, Segretario Generale; e Alberto Menghi). Infatti, oltre 60 studenti si sono iscritti al laboratorio dedicato al giornalismo sportivo, muovendosi tra le attività di telecronaca e radiocronaca, oltre ad approcciare i primi rudimenti di verifica delle fonti, veridicità delle notizie e progressiva evoluzione dei media e del linguaggio loro connesso.

Partendo dalle esperienze lavorative dei relatori, impegnati nelle diverse realtà di redazione giornalistica di San Marino RTV ed uffici stampa di Federcalcio di San Marino e San Marino Academy, i ragazzi e le ragazze iscritti hanno potuto toccare con mano la dimensione di una professione accessibile. Gli ingredienti fondamentali, a più riprese ribaditi, sono la passione per lo sport e l’entusiasmo nel raccontarlo – condendo il tutto con formazione ed aggiornamenti continui, nonché affinando la qualità delle proprie capacità comunicative a beneficio del pubblico che potrà fruirne. Le stesse carriere scolastiche dei relatori hanno testimoniato agli studenti come non ci siano corsie preferenziali o, tantomeno, percorsi elitari per diventare cronista sportivo.

Per l’Associazione Sammarinese Stampa Sportiva è questo uno dei punti più alti toccati nella propria attività sul territorio nazionale, nella ferma convinzione che tra i progetti più importanti vi sia quello di ispirare le nuove generazioni ed avvicinarle al mondo dell’informazione (tanto dal lato di chi vi opera, quanto dal punto di vista del destinatario della notizia – in maniera quanto più consapevole possibile). Pertanto, l’ASSS vuole ringraziare l’Associazione Studentesca Sammarinese per essersi fatta promotrice di un corso compatto dedicato al giornalismo sportivo; il Prof. Ferdinando Gasperoni per l’eccellente coordinamento ed il continuo supporto; nonché la Presidenza e la Vicepresidenza della Scuola Superiori di San Marino per aver accolto con entusiasmo tale progetto all’interno del proprio programma di attività elettive. Con l’auspicio che sia solo il primo di molti altri progetti condotti di concerto ed al fianco del sistema dell’istruzione sammarinese.



Comunicato stampa

Associazione Sammarinese Stampa Sportiva