Golf: vinta anche la tappa di Cattolica

Si è disputata mercoledì 26 luglio l’ottava tappa del torneo interregionale Saranno Famosi under 14 che ha visto la quinta vittoria dei ragazzi del San Marino Golf. Grazie alla quarta vittoria consecutiva i punti di vantaggio sui rivali del Modena salgono a 500 con solo tre gare dalla fine della competizione. Al Riviera Golf di Cattolica 42 tra ragazzi e ragazze under 14 si sono affrontati in una gara resa difficile dalle temperature che sono aumentate durante la giornata. I ragazzi under 12 di San Marino hanno portato a casa ben tre medaglie con il primo posto maschile lordo di Leone Franchi, davanti ad Andrea Arrichiello del Conero Golf, e il primo e secondo posto lordo femminile di, rispettivamente, Giada Pelliccioni e Anita Masini. Tra gli under 14 vittoria di Giulio Macciola del Conero Golf per i ragazzi e Caterina Dall’Olmo del Riviera Golf, davanti alla nostra Aisha Nouioui seconda, tra le ragazze. La classifica netta mista è stata conquistata dal giovanissimo Zeno Dari, 10 anni, dell’Adriatic Golf Cervia. Piena soddisfazione della dirigenza della squadra che vede nel team dei più giovani il perno della crescita del movimento golfistico sammarinese.

cs San Marino Golf