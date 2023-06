I piloti della Scuderia San Marino vincono nel rally e nei kart

Al 39° Rally della Marca Scuderia San Marino protagonista di classe con i suoi due equipaggi: Lorenzo Grani e Samanta Grossi si assicurano il trionfo in Rally4 su Peugeot 208 GT Line e arrivano 11° in classifica assoluta; mentre Jacopo Bergamin e Alice Tasselli salgono sul gradino più alto del podio nella classe A6, 26° posizione assoluta per l’equipaggio che ha guidato una Peugeot 106 S16. Su pista, per Mattia Drudi due sfortunati ritiri nella gara del DTM sul circuito dell’Oschersleben. Arriva una vittoria anche dai kart: Lorenzo Leardini, impegnato a Pomposa, vince la quarta prova della Coppa Italia 3° Zona di categoria E2. Sullo stesso circuito trionfa anche Nicolas Tagliaferri. Nel primo fine settimana di giugno ormai alle porte Jacopo Bergamin sarà impegnato nel WRC con il navigatore Nicolò Ventoso al Rally Italia Sardegna. Nello storico al Rally del Campagnolo ci saranno gli equipaggi di Enrico Ercolani Volta con Samuele Pellegrino e Nemo Mazza con Marco Cavalli. Su pista, Mattia Drudi sarà al Paul Ricard per il Fanatec GT Challenge mentre per il Lamborghini Super Trofeo Europa e il GT4 European Series i colori della Scuderia saranno rappresentati da: Emanuele Zonzini ed Emanuele Colombini e Davide Meloni con Massimiliano Tresoldi. Infine, i kart di scena a Cremona con Giacomo Marchioro, Alessandro Pedini Amati, Lorenzo Cheli e Lorenzo Leardini.