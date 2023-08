Il Gran Premio Red Bull di San Marino e Riviera di Rimini da oggi raccontato dal territorio

Parte ufficialmente in questo week end, in contemporanea con la ripartenza della stagione della MotoGP a Silverstone, la fase 2 della promozione del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini al Misano World Circuit dall’8 al 10 settembre. Da questo momento, a fianco dei promotori istituzionali, entrerà in gioco direttamente il territorio con una comunicazione del Gran Premio che andrà a braccetto con la visibilità dei Comuni della Riviera di Rimini (Bellaria – Igea Marina, Rimini, Riccione Misano Adriatico e Cattolica) e della Repubblica di San Marino. La promozione verterà su asset diversi. Da un punto di vista delle affissioni, già da oggi in alcune città i turisti potranno vedere affissi nei luoghi più frequentati i poster e i maxi-manifesti del Gran Premio declinati al singolo territorio. Infatti, dopo la positiva esperienza dello scorso anno, quando per la prima volta al manifesto ufficiale vennero affiancati sei lavori personalizzati, uno per ogni località coinvolta, anche quest’anno Aldo Drudi ha declinato il poster del Gran Premio in sei differenti versioni territoriali. I sei poster locali si differenziano da quello ufficiale per un diverso pilota raffigurato, ma non solo: a indicare la diversa località è uno striscione trainato da un aereo, di quelli che tradizionalmente solcano i cieli della riviera romagnola. Il pubblico potrà ritirare come ricordo il poster del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini negli uffici IAT di ogni Comune e all’Ufficio del Turismo di San Marino. A questa operazione se ne affiancherà anche una digitale sulle varie piattaforme di comunicazione web delle destinazioni e degli stessi comuni. Il coinvolgimento della Repubblica e dei comuni sarà ancora più forte con l’avvicinarsi del Gran Premio, quando verranno presentati ufficialmente tutti gli eventi collaterali del calendario di The Riders Land Experience e che metteranno a sistema le manifestazioni legate alla MotoGP. Ogni Amministrazione, affiancata dai motoclub e dagli appassionati, proporrà il racconto della propria MotoGP. Tutte queste operazioni rientrano all’interno del progetto di marketing territoriale che vuole raccontare al mondo il legame virtuoso tra un luogo, la Riders’ Land e un sistema nel quale da quest’anno è entrato a pieno titolo il title sponsor del Gran Premio: Red Bull.

cs Misano World Circuit