Italia: palcoscenico dai mondiali di pattinaggio 2024

I campionati mondiali delle 12 discipline di pattinaggio si terranno in Italia in un magnifico evento che assegna 156 titoli di Campione del mondo. Questo evento si terrà dal 6 al 22 settembre con una partecipazione stimata di oltre 12.000 persone tra cui atleti, allenatori e delegazioni provenienti da 100 paesi del mondo e una presenza prevista in Italia di decine di migliaia di tifosi dai quattro angoli del globo. Saranno riuniti 12 sport diversi del pattinaggio all'interno di un unico evento: i riflettori saranno puntate a Roma per lo skate-cross, il freestyle, lo skateboard, lo scootering; a Tortoreto per il downhill; a Chieti per lo slalom; a Montesilvano, Sulmona, Pescara e Chieti per lo speed e il derby; a Roccaraso per l'inline hockey; a Novara per il ring hockey; infine a Rimini saranno presenti tutte le categorie e discipline del pattinaggio artistico. Ogni evento si svolgerà nelle città tra le bellezze del patrimonio culturale italiano; la musica accompagnerà le competizioni che saranno circondate da Fan Fest che forniranno intrattenimento, concerti e spettacoli riunendo anche le comunità locali. “I World Skate Games metteranno l'Italia sotto i riflettori degli sport a rotelle, un fenomeno sportivo ben noto oltre che affascinante e divertente grazie alla varietà e alla spettacolarità delle discipline svolte e al livello di interesse che genera tra i giovani – afferma Andrea Abodi, il ministro italiano dello sport e della gioventù. Questo “evento di eventi”, tutti collegati tra loro, comporta significati che vanno oltre le competizioni - che inoltre assegneranno 156 medaglie - che rappresentano una potente forza trainante per la promozione dello sport, del sistema italiano e delle nostre peculiarità, oltre alla valorizzazione del nostro territorio. È importante che le regioni ospitanti sentano l'onore di accogliere migliaia di atleti provenienti da tutto il mondo e, dopo i Campionati del Mondo, essere pronte ad abbracciare la loro eredità, promuovendo anche la costruzione o il miglioramento di infrastrutture dedicate agli sport a rotelle. Questi sono sport comunitari, che stabiliscono legami familiari e aiutano a rafforzare i valori educativi che sono fondamentali per queste regioni. È quindi chiaro che i World Skate Games rappresentano simbolicamente un mezzo straordinario per stabilire relazioni con i giovani, portando a effetti sociali estremamente positivi. Per tutte queste ragioni, il nostro impegno congiunto con Sabatino Aracu, presidente della Federazione Italiana e della Federazione Internazionale e le organizzazioni ospitanti sarà quello di non sprecare questo patrimonio e di estrarre il pieno potenziale di questo grande evento, rafforzando tutti i suoi valori e significati”. Dal Titano, dopo il depennamento di Alessia Conti (inline freetyle) e Veronica Alejandra Bustos (maratona) per infortuni, si apprestano a partire 4 atleti: Matilde e Tommaso Terenzi, Matilde Mina per l'inline freestyle e Davide Giannoni per il roller freestyle, accompagnati dall'allenatore Enrico Callegarin e Marianna Mazzini. La loro partenza sarà anticipata da Anna Rosa Marchi in qualità di Presidente, con un'agenda ricca di impegni; il 5 settembre sarà a Roma per partecipare al centenario della World Skate, il 6 settembre sarà la volta della cerimonia di apertura ed il 7 settembre si terrà il World Skate Elective Congress, successivamente si riunirà alla delegazione sammarinese per assistere alle competizioni che impegnano gli atleti del Titano.

cs FSRS