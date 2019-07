J70 dello Yacht Club di Rimini qualificato per le finali della Liv

Lo Yacht Club Rimini si è qualificato alle finali del Campionato Italiano per Club 2019 della Lega Italiana Vela. L’equipaggio riminese, a bordo del J70, era composto dai 4 istruttori vela del club, Filippo Baldassari, Alessandro Collinucci, Francesco Zimelli e Lorenzo Casamenti. Si è svolta infatti lo scorso fine settimana a Portopiccolo (Trieste), la seconda tappa di selezione della Lega Italiana Vela, che ha visto la qualificazione alla finale di cinque circoli; oltre allo Yacht Club Rimini si sono classificati Fraglia Vela Malcesine, Reale Circolo Canottieri Savoia, Sef Stamura Ancona, Yach Club Adriaco. L'evento è stata anche l’occasione per presentare alla lega lo Yacht Club Rimini, che per la prima volta partecipava alle attività della LIV. Prossima tappa di questo Campionato per lo Yacht Club Rimini Club sarà la la finale prevista a Venezia dal 19 al 22 settembre.