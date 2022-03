L’Academy naviga il web: è nato il sito sanmarinoacademy.sm

La San Marino Academy, da oggi, ha un nuovo sito dedicato. Tramite la sinergia con la web agency sammarinese Studio99, infatti, il club biancoazzurro ha dato vita ad un nuovo progetto, sul quale destinare tutte le informazioni relative all’attività dei propri settori giovanile di calcio maschile e femminile, futsal maschile e femminile e naturalmente la prima squadra femminile – iscritta al campionato di Serie B, dopo l’esperienza al fianco di Juventus, Milan e Roma nella passata stagione e nella massima serie. All’indirizzo www.sanmarinoacademy.sm, ci si potrà affacciare sulla vetrina della San Marino Academy, presentata con una veste grafica minimale e accattivante, di stampo giovanile. Traducendo insomma anche in termini di proposta digitale, quello che è il taglio del club sorto nel 2017 con la missione di coltivare i migliori talenti calcistici del territorio e del circondario, tra i 13 ed i 18 anni di età. Rose e calendari, staff tecnici ed articoli di approfondimento o cronaca sportiva: tutto in unico sito, facilmente reperibile e di semplice utilizzo. Particolare attenzione è stata riservata al responsive, per un’efficace e piacevole esperienza anche da dispositivi mobile. Cosa aspetti? Naviga su sanmarinoacademy.sm e facci sapere cosa ne pensi!

c.s. San Marino Academy