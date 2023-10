L'Europa vince la Ryder Cup di Golf e San Marino festeggia

Si è conclusa la Ryder Cup 2023, torneo di golf che dal 1927 vede contendersi l’ambito trofeo America e Europa. I migliori 12 giocatori dei due continenti si scontrano in una tre giorni ricca di emozioni. Per la prima volta si è disputata in Italia ed ha visto la presenza di oltre 100.000 persone a giornata. Il capitano Europeo Luke Donald ha alzato la coppa trionfando 16,5 a 11,5 con una squadra giovane che si è dimostrata gruppo fortissimo nei doppi del venerdì e sabato mentre, nella giornata di domenica, il team USA ha dato vita ad una rimonta emozionante arrendendosi solo nel finale. La Federazione Sammarinese Golf vuole festeggiare questo grande successo domenica 8 ottobre dalle 10 alle 12 presso il campo pratica di Cà Rigo mettendo a disposizione, gratuitamente, i suoi maestri per tutti quelli che vogliono provare questo meraviglioso sport. E' stato organizzato, inoltre, il torneo Unosider S.R.L. “Porta un amico alla prossima Ryder” Torneo Pitch & Putt a coppie formate da un golfista ed un compagno che non ha mai giocato a golf, anche questo evento per celebrare la Ryder Cup che, ricordiamo, è il terzo evento mondiale più seguito dopo le olimpiadi e i mondiali di calcio.

cs Federazione Sammarinese Golf