La Titano Motorsport torna sugli sterrati del 30° Rally dell'Adriatico

Il weekend è alle porte, tutto pronto per un avvincente 30° Rally dell'Adriatico e 5° Rally Storico del Medio Adriatico in programma domenica 15 luglio. Saranno numerosi gli equipaggi che prenderanno parte alla manifestazione tra vetture moderne e storiche, tra cui troveremo gli alfieri della Titano Motorsport. Infatti la gara sarà valevole per entrambi come appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra, ma anche per CRZ 5, finale di Raceday Ronde Terra. Tra le vetture a quattro ruote motrici ci saranno le due Lancia Delta della Titano Motorsport. A portarle in gara saranno Stefano Pellegrini nuovamente affiancato da Giovanna Francini. La seconda sarà guidata da Stefano Camporesi con alle note Marco Baldazzi. Entrambi gli equipaggi con l’intento di far bene per riscattarsi da un San Marino rally un po’ sfortunato. Invece tra le due ruote motrici ci saranno altri tre equipaggi nero rossi per la Titano Motorsport. La piccola ma veloce Opel Corsa Gsi portata in gara ormai dagli assidui frequentatori della terra, Corrado Costa con Domenico Mularoni, cercheranno di far bene in ottica campionato dopo un amaro San Marino Rally. Torna alle note sempre di una Ford Escort, Riccardo Biordi, ma questa volta è la rossa di Bruno Pelliccioni, anche lui come i precedenti driver vorrà godersi tutte le ps. Torna la coppia vincente Nemo Mazza affiancato da Marco Cavalli sempre a bordo della Ford Escort blu, con l’obiettivo di far tanta esperienza per continuare a migliorarsi. Come la precedente edizione anche quest'anno si riconferma Urbino e Fermignano come fulcri centrali della manifestazione, nella prima città ci sarà la partenza e l'arrivo mentre nella seconda sarà allestito il parco assistenza e lo shakedown previsto per la giornata di sabato. La manifestazione inizierà con il palco partenza sabato sera in Urbino prima vettura prevista per le 19:00. Mentre la gara vera e propria si svolgerà interamente nella giornata di domenica con ben nove prove speciali per un totale di 70,44 km cronometrati, suddivisi nella ripetizione delle tre ps (le prime due coincidone con quelle della passata edizione): "San Fiorano" 8,91 km, "Molleone" 9,28 km e "Colondello" 5,29 km. Alle 17:30 sarà previsto l'arrivo del primo concorrente sotto i simbolici torricini di Urbino.

cs Samanta Grossi Addetta Stampa Titano Motorsport