Leonardo Tura 33° al Mondiale giovanile di tiro con l'arco a Madrid

La FSTArco ha partecipato, dal 19 al 25 agosto a Madrid, al 2019 World Archery Youth Championships con l'atleta Leonardo Tura nella categoria cadetti arco ricurvo. All'evento, disputato negli impianti sportivi della zona universitaria di Moncloa, hanno partecipato quasi 600 atleti dai 16 ai 20 anni provenienti da tutto il mondo. Nella categoria cadetti si sono presentati sulla linea di tiro 107 arcieri e nella gara di qualifica l’arciere biancazzurro si è piazzato al 77 posto con 623 punti. Purtroppo un paio di errori all'ultima serie sono costate una decina di posizioni, rimanendo comunque ampiamente qualificato alla fase degli scontri diretti. Il primo avversario era il filippino Feliciano, 36° in qualifica, Tura ha piazzato subito 2 serie da 28, portandosi sul 4-0, Feliciano ha pareggiato la terza 28 a 28, ma la quarta è stata nuovamente del sammarinese con 26 a 25, per il 7-1 finale. La sfida successiva ha visto Tura impegnato contro l'olandese Groot, che in qualifica non aveva brillato. L'atleta olandese è partito fortissimo e con due 29 e un 28 ha segnato la fine dell'avventura mondiale del portacolori biancazzurro, terminata in 33esima posizione assoluta. Il livello del Mondiale si è rivelato anche questa volta molto elevato, ma la prestazione dell’arciere sammarinese è stata sicuramente convincente e ricca di esperienza.

Comunicato stampa

FSTArco