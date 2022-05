Lunghi Archi di San Marino, serie di successi e podi nel weekend

Weekend da incorniciare, per i Lunghi Archi di San Marino, quello appena trascorso, impegnati su più fronti, si sono resi protagonisti in tutte le gare, già a partire da sabato, con due arcieri che hanno partecipato alla gara Fiarc a Chioggia; Denis Pedrelli nella categoria Ricurvo, sale sul secondo gradino del podio, sfiorando la vittoria, mancata per soli 3 punti, bene anche Natan Pedrelli, quarto nella categoria Cuccioli Ricurvo. Tipologia di gara diversa, ma il risultato non cambia, anzi, a Castrocaro in una prova per il Campionato di arceria storica LAM, i podi sono addirittura 3, Marco Lazzari bissa il primo posto conquistato nella gara precedente a Ravenna, senza rivali, anche a Castrocaro, conquista il primo gradino del podio nella categoria Foggia Storica, primo posto, anche per Vito Campo con il Longbow, classe over 60, mentre si deve accontentare, si fa per dire, del secondo posto Davide Filipucci nella categoria Arco Storico. Altra tipologia di gara, ma il risultato non cambia, a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze, in una gara 3D Fita, arrivano 3 podi con 3 arcieri iscritti, dopo il terzo posto di domenica scorsa a Reggio Emilia, Marino Bartolini, categoria Ricurvo Istintivo, sale di un gradino conquistando così il secondo posto, a fianco sul terzo gradino, Carlo Chiaruzzi, che sale per la prima volta sul podio in una gara. L’attenzione ora si sposta a Castione della Presolana, in provincia di Bergamo, dove andranno in scena in Campionati Italiani Bowhunter Fiarc, presenza massiccia quella Biancazzurra, saranno ben 12 gli arcieri iscritti alla competizione, manifestazione che prevede più di 300 arcieri, buone frecce quindi a tutti gli arcieri Sammarinesi.

c.s. Lunghi Archi San Marino