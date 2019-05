Marika Marzi e Alessia Pasquinelli nuovi membri del Consiglio Federale FSAL

Giovedì 9 maggio l’Assemblea della Federazione Sammarinese Atletica Leggera si è riunita per la seduta straordinaria convocata per la sostituzione di due membri dimissionari. Al termine delle votazioni sono state scelte per l’ingresso nel Consiglio Federale Marika Marzi e Alessia Pasquinelli. La quota rosa in seno alla direzione della FSAL si alza così a 3 membri (le due neo elette si aggiungono al Segretario Generale Cristina Carattoni) sui sette totali. Marika Marzi e Alessia Pasquinelli, la prima ex atleta, la seconda podista ancora in attività, saranno impegnate fin da subito nel loro nuovo ruolo vista l’imminente partecipazione degli atleti biancazzurri ai Giochi dei Piccoli Stati in Montenegro e l’imminente necessità di mettersi all’opera per l’organizzazione dell’Europeo d’Atletica 2020 per Piccoli Stati. Il prossimo 21 maggio è previsto il primo Consiglio Federale. Grande soddisfazione ed un amichevole “in bocca al lupo” è stato rivolto loro dal Presidente Daniele De Luigi.