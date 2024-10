Mondiali di Canicross: Sara Valentini è oro

Dal 17 al 20 ottobre, Bardonecchia ha ospitato i Campionati del Mondo di canicross dal 17 al 20 ottobre. Oltre 600 binomi si sono sfidati su un percorso molto tecnico che ha messo a dura prova atleti e bike. La squadra di San Marino era presente con 6 atleti. Esordisce la Coach Paola Carinato in Bike 3 con Arya. In seguito a rottura della catena nella prima prova, riesce a terminare la gara .Recupera nella seconda prova e termina il suo mondiale al 5° posto. Segue la giovanissima Emma Buscarini (11 anni) che corre con Icy nella categoria School girl. E la più giovane del folto gruppo delle partenti. Riesce ad interpretare al meglio il ripido pendio iniziale di 600metri e si mette alle spalle molte concorrenti. Conclude la sua fatica al 23° posto. Segue Martina Pelliccioni con Kira, guidata da Paola, nella categoria Young girls (10 anni). Per nulla intimorita, conduce il suo pastore tedesco al traguardo con intelligenza salendo al 13° posto in classifica finale. Nella categoria adapted 2 uomini, Ruggero Marchetti corre con Bo e la guida Denis su un tracciato di circa 2 km. Riesce a mantenere un buon ritmo e si mette al collo la medaglia d’argento. Nella categoria adapted 2 donne, Barbara De Biagi corre con Arya e le guide Italo (primo giorno) e Chiara (secondo giorno). Malgrado le difficoltà del tracciato, non molla e agguanta il terzo posto. Il capolavoro, lo compie Sara Valentini assieme a Bairon e la guida Michele. Dopo la prima giornata di gare, è seconda, a 9 secondi dal binomio italiano. Nella prova di domenica, le partenze sono scaglionate, la ventottenne sammarinese parte subito con una buona andatura. Nel tratto boschivo, arriva a ridosso della concorrente che la precede. Stringe i denti ed affronta l’ultima salita con passi frequenti e rapidi, recuperando preziosi secondi. Vince l’oro. Soddisfatta la Team Leader, Paola Carinato : “Un anno fa abbiamo creato la società per poter essere ammessi in seno all’Icf. Abbiamo coinvolto giovani atleti e atleti con disabilità intellettivo-relazionale, credendo fermamente in questo progetto. Oggi, alla nostra prima partecipazione mondiale, celebriamo assieme ai nostri cani, che hanno saputo adattarsi alle loro esigenze, e alle guide che si sono prestate ad accompagnarli, tre medaglie. Non solo, abbiamo dimostrato che San Marino non lascia indietro nessuno.”