Ottimi risultati della San Marino Athletics Academy al Campionato Sammarinese giovanile di atletica leggera su pista

Sabato, 13 aprile, lo Stadio Olimpico di Serravalle ha ospitato il Campionato Sammarinese giovanile di atletica leggera su pista. La San Marino Athletics Academy era presente con quasi tutti i suoi atleti del settore giovanile. Nelle gare spurie per gli assoluti, l’allievo Luca Lazzari ha dimostrato carattere in una gara non facile come i 500m con partenza di massa, fermando il cronometro a 1’16’’00. Probo Benvenuti, categoria under 23, si mette in luce, dapprima nei 250m con il tempo di 28’’30. Infine sale sul terzo gradino del podio nei 120m con il riscontro cronometrico di 13’’26, seguito a ruota da Matias Francini, categoria allievi, con 13’’50. I titoli di Campione Sammarinese sono stati conquistati da Daniel Lotti nel salto in lungo ragazzi con la misura di 4.68m, Gaia Bernardi nei 80HS con il tempo di 14’’43, Tea Casadei nel lancio del giavellotto da 400 gr nella categoria cadette con la misura di 20,28m e dalle ragazze della staffetta 4x100m : Serena Bertuccini, Sofia Vandi, Anastasia Zanotti e Valeria Zanna con il tempo di 1’00’’39. I compagni di squadra hanno ottenuto buone prestazioni nei 300m con Alain Podeschi in 42’’73 e la staffetta 4x100m cadetti conclusa in 52’’71 con Jacopo Cavalli Zannoni Tonelli, Alain Podeschi, Tommaso Stacchini e Yuri Zavatta. Leonardo Gasperoni getta il peso da 2 kg a 7,16m. Nelle femmine, Sarah Nilo Gomes si mette in luce nel salto in lungo con la misura di 4,46m nella categoria cadette. E assieme alle altre staffettiste : Tea Casadei, Gaia Bernardi, Matilde Giorgetti ottiene un buon 55’’79 nella 4x100m. La seconda staffetta cadette, composta da Lucia Biordi, Sofia Palmieri, Elisa Biordi e Vittoria Vitadello ottiene 59’’15. Mentre Gaia Barbieri segna 9’’58 sui 60m e Letizia Zafferani lancia il vortex a 23,23m. I più giovani, della categoria esordienti ( nati nel 2013-2014) sotto la guida delle allenatrici Claudia Casalboni e Chiara Della Marchina : Leon Ceccarelli, Tommaso Ridolfi, Maria Comito, Mia Nohra, Adele Mularoni ed Emma Buscarini si sono cimentati in una gara promozionale con i 50m ed il lancio del vortex. “E’ una squadra giovane che stà crescendo bene, gli atleti si stanno allenando con serietà, lasciando tempo anche alla socialità, molto importante a questa età” dichiara la Presidentessa del sodalizio sammarinese Paola Carinato.

c.s. San Marino Athletics Academy