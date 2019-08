San Marino Comics RUN 2019: sabato 24 agosto sport e divertimento nel centro storico di San Marino

Tutto pronto per la SMR Comics RUN, la podistica competitiva di 8 km, Corporate Run e camminata di 4km, che sabato 24 agosto coinvolgerà tutto il centro storico di San Marino, patrimonio UNESCO. Cresce l'entusiasmo per la quarta edizione della competizione sportiva interamente nel centro storico della Repubblica di San Marino. Dopo il grande successo del Giro del Monte, anch'esso inserito nel calendario della Wellness Week, la conferma per la Track&Field San Marino della sua vocazione al coinvolgimento dell'intera comunità e delle eccellenze del territorio, in un equilibrato mix tra innovazione e folklore.

L’evento si inserisce all’interno delle tre giornate del Festival San Marino Comics, la manifestazione che richiama appassionati di fumetti e cartoni animati, in una serie di numerosi ed emozionanti spettacoli. Sabato 24 agosto i partecipanti alla SMR Comics RUN si troveranno in piazza della Libertà dalle 17:00 per le ultime fasi di iscrizione e la partenza scatterà alle 19:15 davanti alla Statua della Libertà. L’evento vuole ripercorrere i momenti più salienti dell’avventura italiana e soprattutto sammarinese di Lupin III, trasmessa su Italia 1, per le strette e antiche vie del centro storico di San Marino. Per tutti i partecipanti sarà l’occasione di poter percorrere in una competizione ufficiale le strade del centro, godendo delle meravigliose panoramiche che offre il Monte Titano. La podistica competitiva di 8 km si sviluppa sul circuito cittadino di 4 km, da ripetersi due volte, mentre i partecipanti della Corporate Run e della camminata non competitiva percorreranno un giro di 4 km. Quest’anno un’ulteriore novità per i più piccoli: potranno anche loro correre in un circuito di 400 metri dedicato alle gare giovanili, con partenza alle 18:30 in piazza della Libertà. Al termine della gara, le premiazioni avverranno nella suggestiva Piazza della Libertà. E' possibile iscriversi on line, tramite il sito web www.tfsanmarino.com, fino a venerdì 23 agosto poi sarà possibile iscriversi il giorno della gara (il 24 agosto), direttamente alla partenza, in piazza della Libertà dalle 17:00 alle 19:00.

Associazione sportiva Track&Field San Marino