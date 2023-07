San Marino Junior Open: decise le sfide dei quarti. Alletti e Giardi avanti in doppio

Proseguono, sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo, le sfide del San Marino Junior Open, torneo ITF riservato agli Under 18. Dopo un’altra intensa giornata di gare si iniziano a delineare le sfide dei quarti di finale. Tra i protagonisti ritroveremo Lorenzo Beraldo: la testa di serie numero 1 del tabellone maschile ha superato il qualificato Pietro Casciola (6-3 6-2) e si troverà di fronte Filippo Pecorini, oggi vittorioso sul forlivese Alex Guidi (n. 7) con un doppio 6-4. Nella parte alta del tabellone prosegue anche la corsa di Antonio Marigliano (n.6), che ha sconfitto con un netto 6-1 6-2 Pietro Vernò (qualificato). Nella parte bassa, si qualificano ai quarti anche Michele Mecarelli e Duccio Caciolli, che hanno eliminato in due set rispettivamente l'indiano Shinde (6-2 6-0) e il romagnolo Ricci (7-6 [3] 6-1). Tra le donne, stacca il pass per i quarti la n.1 romana Fabiola Marino (6-4 6-1 alla Rizzetto) dove ad attenderla ci sarà Mia Chiantella, vittoriosa su Aurora Corvi col punteggio di 7-6 6-4. Ai quarti si troveranno di fronte anche Carlotta Bassotti, che ha eliminato la testa di serie numero 3 Vittoria Segattini con il risultato di 7-6(2) 5-7 6-3, e Ilary Pistola, vittoriosa su Jennifer Scurtu (61 6-2). Out anche la numero 2 del tabellone femminile Viola Bedini, eliminata da Sveva Pieroni (7-5 6-1), e la numero 4 Masa Viriant, che ha ceduto il passo ad Agnese Gentili (6-2 6-3). Nel doppio, esordio convincente del duo sammarinese composto da Talita Giardi (foto) e Silvia Alletti, che hanno superato per 6-3 6-1 la coppia formata da Giorgia De Grisogono e Isabella Lazzerini.