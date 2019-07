San Marino Junior Open: italiani protagonisti dei quarti di finale

Al Centro Tennis Cassa di Risparmio, gli Internazionali di tennis ITF under 18 "San Marino Junior Open" entrano nella fase conclusiva con i tabelloni di singolare e doppio che si stanno allineando alle semifinali. In campo maschile, il riccionese Marcello Serafini, prima testa di sere, si è qualificato per le semifinali superando in due combattutissimi set il francese Rodriguez (7-5 7-5) e se la vedrà domani con Luca Castagnola (n.7), che ha fermato la corsa di Samuele Pieri col punteggio di 6-1 6-2. Nella parte bassa, a sfidarsi per un posto in finale saranno Giulio Perego, quarta testa di serie, e il toscano Leonardo Rossi, vittoriosi rispettivamente sugli ungheresi Dulganov (n.6) e Cseresznyes, secondo favorito del seeding. Italiani a farla da padrona anche nel torneo femminile, con le semifinali che vedranno, nella parte alta, opposte Chiara Girelli (7-5 6-2 alla Abbagnato) e Rubina De Ponti (6-3 6-2 alla Artimedi). Match altrettanto incerto quello della parte bassa, con Jennifer Ruggeri (n.7) opposta alla rumena Vanessa Popa, seconda scelta del seeding. Oggi si completerà anche il quadro delle semifinali di doppio, le cui finali sono in programma nel pomeriggio di venerdì.