San Marino protagonista a Bruxelles: benessere, innovazione e Sport al centro dell'agenda del Segretario Fabbri

Il Segretario di Stato allo Sport, Rossano Fabbri, ha partecipato agli eventi organizzati da ACES- Europe presso la Sala Alcide De Gasperi del Parlamento Europeo a Bruxelles, un’occasione prestigiosa per discutere il ruolo dello sport come motore di sviluppo sociale, economico e culturale. L’incontro ha riunito rappresentanti di città, regioni e comunità sportive europee e mondiali sottolineando l'importanza dello sport non solo come attività fisica ma come strumento di coesione sociale, crescita, educazione, cultura e senso civico. Durante l'evento, il Segretario Fabbri ha avuto modo di complimentarsi con il giovanissimo neo eletto Commissario Europeo per l'equità intergenerazionale, la gioventù, la cultura e lo Sport, Dott.Glenn Micallef, evidenziando l'impegno della Repubblica di San Marino nel rafforzare le politiche sportive attraverso progetti integrati che promuovano il benessere e l'innovazione. Tra i temi discussi, un'attenzione particolare è stata dedicata alla valorizzazione del territorio sammarinese come modello di sostenibilità e wellness. “San Marino vuole consolidare la sua identità di comunità attenta al benessere psico-fisico, investendo in infrastrutture moderne, collaborazioni internazionali e tecnologie all'avanguardia,” ha affermato Fabbri. “Il nostro obiettivo è creare un ecosistema che metta al centro i cittadini, favorendo l’accesso alle attività sportive e promuovendo uno stile di vita sano.” Un esempio concreto di tale visione è la collaborazione con Technogym, leader mondiale nell’ambito del fitness e del wellness, per l’implementazione di attrezzature tecnologiche nei parchi pubblici e lo sviluppo di un’applicazione digitale per incoraggiare l’attività fisica tra i cittadini. Questi progetti rientrano in una strategia più ampia che mira a fare di San Marino un punto di riferimento internazionale per il wellness, integrando sport, innovazione e sostenibilità ambientale. L’evento ha inoltre fornito l'opportunità di rafforzare le relazioni con altre realtà europee e Mondiali premiate da ACES per il loro impegno nello sport. La partnership con ACES, riconosciuta ufficialmente dalla Commissione Europea e dall’UNESCO, permette di accedere a un network globale che promuove il miglioramento della qualità della vita attraverso lo sport e l'inclusione sociale. Con uno sguardo al futuro, il Segretario Fabbri ha ribadito l’importanza di continuare su questa strada per posizionare San Marino come protagonista attivo nel panorama sportivo internazionale. “Non si tratta solo di celebrare lo sport, ma di farne un pilastro per la crescita del Paese, rafforzando l’identità sammarinese e promuovendo valori universali come inclusione, sostenibilità e innovazione,” ha concluso. Il presidente e fondatore di Aces Europa, Dott. Gian Francesco Lupatelli si e' vivamente congratulato con la Repubblica di San Marino per la candidatura a "Comunità Europea dello Sport 2026". L’appuntamento di Bruxelles, rappresenta un ulteriore passo verso una strategia che ambisce a rendere San Marino un modello di eccellenza nel campo dello sport e del benessere, contribuendo al contempo alla promozione di valori condivisi e alla costruzione di un futuro sostenibile.

Segreteria di Stato allo Sport