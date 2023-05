Serie D/ Titan Services all’ultima spiaggia

La sconfitta al tie-break subita sabato 29 dalla Titan Services contro la Polisportiva Stella, costringe le ragazze di coach Wilson Renzi a cercare punti salvezza in quel di Ravenna, in casa della capoclassifica Portuali Ravenna. Compito difficilissimo. Si gioca in anticipo, giovedì 4 maggio. “Non credo che Ravenna ci regalerà niente. Non ha mai perso e credo vorrà finire il campionato da imbattuta. – Sostiene coach Renzi. - Sono più forti di noi e quindi saremo chiamate a giocare una partita ad altissimo rischio, cercando di subire poco i loro attacchi. Dovremmo anche cercare di giocare il più spensieratamente possibile. C’è questa fiammella di speranza, cercheremo di tenerla accesa”. Classifica. Portuali Ravenna 66, Fulgur Bagnacavallo 56, Figurella Rimini 52, Idea Volley Santarcangelo 46, Longiano Volley 45, Junior Coriano 40, Fenix Faenza 37, Unica Volley Rimini 31, Teodora Ravenna 24, Stella Rimini 19, Titan Services 19, Viserba Volley 15, Forlì 0. Prossima partita. Portuali Ravenna - Titan Services. Giovedì 4 maggio alle 21.15 a Ravenna.

cs Ufficio Stampa Fspav San Marino