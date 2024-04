Stagione al via per il Team Roc’n’ DeA a Misano

Con la prima prova del Campionato Italiano Velocità, in scena nel weekend a Misano World Circuit, si alza il sipario sulla stagione 2014 del Team Roc’n’DeA che si presenta sullo schieramento di partenza con una formazione rinnovata e consolidata nei numeri. Come già annunciato, è atteso l’esordio nella classe PreMoto3, dove Roc’n’DeA, grazie alla collaborazione con Leopard Racing Team, schiererà le due giovani promesse Kevin Cancellieri ed Edoardo Savini. L’esperienza nel CIV si estende anche alla classe Supersport 300 che vedrà impegnati due rookie: Umberto Chiarena e Marco Truoiolo. Quest’ultimo è una conferma del team Roc’n’DeA che si appresta ad affrontare il salto in Supersport 300 dopo l’esperienza nella Yamaha R3 Cup. Da Misano scatterà anche la stagione della Yamaha R7 Cup. Saranno tre i politi al via del Trofeo monomarca: Ioannis Peristeras, un ritorno per il team Roc’n’Dea, Samuele Cinanni e Vito Iconomu, quest’ultimo assente nel primo round stagionale. “Siamo pronti e carichi per questa nuova stagione – commentano Alex De Angelis e Massimo Roccoli -, nella quale speriamo di centrare buoni risultati come quelli ottenuti negli ultimi anni. L’obiettivo principale, comunque, resta sempre lo stesso: affiancare i giovani piloti per farli crescere nel minor tempo possibile”. Il weekend di Misano entrerà nel vivo domani, con le prove libere e i primi turni di qualifica; sabato si proseguirà con le qualifiche e le prime gare, mentre domenica sarà la volta di Gara 2.

c.s. Team Roc’n’ DeA