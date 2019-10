Subito podi per la società sportiva Ginnastica San Marino

E’ ripresa dopo la pausa estiva l’attività agonistica per le atlete della Società Sportiva Ginnastica San Marino, società tra l’altro designata all’organizzazione della 1° prova Regionale del Campionato di Specialità Gold e della 1° prova Regionale del Campionato Allieve Gold, andate in scena rispettivamente il 28 e 29 settembre, al Multieventi Sport Domus di Serravalle. Nella 1° giornata sono scese in pedana le junior Nina Franchini e Alessia Balducci, rispettivamente con l’esercizio al cerchio e al nastro, oltre che con la coppia clavette/cerchio. Sono stati immediatamente raccolti i frutti del lavoro degli ultimi mesi, con Nina che ha raggiunto la 7° posizione al cerchio e Alessia che si è guadagnata la medaglia d’argento al nastro. Anche nell’esercizio di coppia, Nina e Alessia hanno dimostrato di lavorare bene e di andare nella giusta direzione, aggiudicandosi il 3° gradino del podio. Il giorno successivo è stata la volta delle Allieve Gold. In gara anche le atlete di casa Annalisa Giovannini, Camilla Rossi e Gioia Casali, quest’ultima alla sua prima esperienza Gold. La prima a scendere in pedana è stata Gioia Casali nella categoria A3. Ottimo 4° posto per lei al termine dei quattro esercizi presentati (corpo libero, cerchio, clavette e nastro), ma con grandi margini di miglioramento. Chi la vede in azione quotidianamente sa che potrà togliersi tante soddisfazioni. A seguire è stata la volta di Annalisa Giovannini e Camilla Rossi nella categoria A4. Anche per loro la competizione prevedeva quattro esercizi (fune, palla, clavette e nastro). Buona la prova di entrambe, con Annalisa che ha raggiunto l’8° posizione in classifica e Camilla la 4°. Anche in questo caso hanno dimostrato di avere le carte in regola per fare molto bene e per raggiungere risultati ancora migliori, già nella seconda prova che si disputerà il prossimo 20 ottobre. Le allenatrici e tutto il direttivo societario, sono soddisfatte per il lavoro fin qui svolto e con l’occasione esprimono i più vivi complimenti ad altre due atlete agoniste della Società Sportiva Ginnastica San Marino, Matilde Tamagnini e Giulia Casali che, convocate dalla Federazione Sammarinese Ginnastica per far parte del team che ha preso parte alla 4° edizione dei Giochi del Mediterraneo (Comegym), hanno contribuito ottimamente allo splendido risultato raggiunto. 7° posto per San Marino nella classifica generale per Team e due finali individuali (palla e nastro) guadagnate da Matilde Tamagnini, con una fantastica medaglia di bronzo in finale alla palla.