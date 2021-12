Taekwondo San Marino: Interregionale (Emilia Romagna – Marche – Umbria – Toscana) 2021

Siamo giunti all’ultima gara di combattimento di quest’anno, periodo straordinario che ha caratterizzato il percorso del Club Taekwondo San Marino, sia in campo nazionale italiano, sia internazionale.

Infatti il suo National Team agonistico e quello per le forme (poomsae), nel solo 2021, ha inanellato una serie di successi che hanno portato al medagliere ben 9 ori, 6 argenti (compreso quello storico di Daniele Leardini (1° dan) al Campionato Italiano c.n. Senior 2021 a Busto Arsizio VA) e 5 bronzi + una coppa di squadra. Non si poteva certamente pretendere di più.

Tutti gli agonisti, con all’angolo il Maestro Secondo Bernardi (5° dan) Coach nazionale, sono però chiamati ad un ultimo sforzo, prima delle meritate feste natalizie.

Sabato prossimo 11 dicembre, per i colori di San Marino all’Interregionale (Emilia Romagna-Marche-Umbria-Toscana) di Prato (Toscana) scenderanno sull’ottagono di gara:

le Senior Nere Michele Ceccaroni (3° dan -68 kg), Daniele Leardini (1° dan -87 kg.), Luca Ghiotti (1° dan -63 kg) e Nicholas Battistini (1° dan-58 kg), le senior colorate con Mattia Para (10° kup -80 kg) e le Junior Nere con Samuel Tarini (1° dan -59 kg).

Nonostante tutti i prestigiosi traguardi sin qui raggiunti, ai quali speriamo di sommare altre medaglie nell’ultima competizione, stiamo già pensando a quelle previste nel prossimo 2022 (covid permettendo): il 1° Campionato Europeo dei Piccoli Stati qui a San Marino a metà giugno (con la probabile presenza della squadra acrobatica coreana che si esibirà nel Centro Storico), poi i XIX^ Giochi del Mediterraneo ad Orano (Algeria) a luglio ed infine i Campionati Mondiali di Wuxi (Cina), ancora con data da fissare.

Un percorso difficile e nello stesso tempo elettrizzante per tutto il Club, l’unico in Repubblica dove si può praticare il Taekwondo, affiliato CONS e FESAM, che prepara tutti i suoi allievi, grandi, piccoli ed amatori, nelle sue due sedi di Fonte dell’Ovo e presso la Sport Domus - Palestra Taraflex Verde di Serravalle.









c.s. Giovanni UGOLINI (Presidente T.S.M.)