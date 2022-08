Tanta esperienza al Mondiale Under 21 per la velista Lucrezia Luna Ricci

Dal 23 al 28 agosto si sono tenuti a Vilamoura, in Portogallo, i Mondiali Under 21 di vela. Per la Repubblica di San Marino vi ha partecipato la giovane Lucrezia Luna Ricci della Federazione Sammarinese Vela, iscritta alla classe Ilca 6 femminile, che è stata accompagnata per l’occasione dall’allenatore federale Stefano Angeloni, con il quale la velista biancazzurra sta compiendo il percorso di avvicinamento ai Giochi dei Piccoli Stati di Malta 2023. Sei giorni di regate con due prove ciascuno, nei quali la giovane atleta ha incontrato qualche difficoltà e ha avuto dei buoni spunti. Questo il commento di Lucrezia Luna Ricci: “È stato un mondiale abbastanza complicato con pochissimo vento (primo giorno 8-10 nodi e gli altri 3-5 nodi) regatando solo tre giorni su sei. Il livello era alto con ragazze con molta più esperienza di me e alcune con delle partecipazioni alle Olimpiadi alle spalle. Il terzo giorno ho preso due penalità, che mi hanno obbligata a non fare la prova dopo, situazione che mi ha pesato molto durante la regata. Durante questi giorni sono riuscita a fare delle belle partenze e girare la bolina nelle prime 20, che poi purtroppo non sono riuscita a mantenere nel corso della regata. - conclude - "Sicuramente è stata una bellissima esperienza anche se i risultati non sono stati quelli sperati, anche a causa delle penalità prese. Ho ancora altri due anni di campionati Under 21 e tanto tempo per migliorare. Rimango comunque soddisfatta del percorso che sto facendo e grazie a questo mondiale siamo riusciti a identificare nuovi problemi sui quali lavorare durante gli allenamenti a casa.”

Cs Cons