Titano Futsal Cup: la Folgore prenota la finale, Fiorentino sul 2-0 nel derby di andata

La finale annunciata sta prendendo forma e – almeno per metà – è quasi una certezza. La Folgore, infatti, travolge per 8-1 la Juvenes-Dogana nella semifinale di andata di Titano Futsal Cup ed ipoteca l’accesso all’ultimo atto della competizione. Ieri sera, nella prima delle due sfide di coppa disputate a Fiorentino, gli uomini di Spada hanno approcciato come meglio non si potrebbe la gara, rendendosi protagonisti di una partenza in quarta che ha portato in dote ben quattro reti in meno di dieci minuti. A sbloccare il risultato al 3’ è Matteo Chezzi, autore di altre due reti nel corso del nono minuto del primo tempo. Quello della tripletta matura su calcio di rigore. Meglio di lui capitan Bernardi, che griffa il raddoppio al 7’ e poco prima dell’intervallo rende superlativo il poker della Folgore. Per la Juvenes- Dogana, il momentaneo 1-4 è opera di Lorenzo Bacciocchi. Nella ripresa i Giallorossoneri non alzano il piede dall’acceleratore, prenotando la finale grazie agli ulteriori due acuti di Bernardi ed alla rete del definitivo 8-1 di Matteo Iuliani. Nel restante quarto d’ora abbondante di gara, le reti restano inviolate. Colpisce invece una volta per tempo il Fiorentino, che fa suo il derby d’andata di Titano Futsal Cup con due reti arrivate a cavallo dell’intervallo. L’equilibrio di rompe nel corso del secondo minuto di recupero della prima frazione, dopo che Busignani non è riuscito a trasformare un tiro libero al 30’. Responsabilità che, due minuti più tardi ed un attimo prima del cambio di campo, è toccata da Matteo Moretti – efficace nella trasformazione. Ad inizio ripresa i Rossoblù di Michelotti concedono il bis con la stoccata di Maiani, conducendo in porto il 2-0 finale che passa anche da due minuti di inferiorità numerica per effetto della doppia ammonizione comminata a Moretti. Il power-play del Tre Fiori non ha fruttato un gol che avrebbe messo ulteriore pepe sulla sfida di ritorno, programmata – al pari di Juvenes-Dogana – Folgore – per giovedì 9 marzo. Vale la pena ricordare che in caso di perfetta parità di reti segnate e subite al termine dei sessanta minuti regolamentari della sfida di ritorno, la gara si protrarrebbe per ulteriori due tempi supplementari da cinque minuti ciascuno con l’ipotesi dei calci di rigore. Destinazione pressoché impossibile per il match di ritorno del derby di Serravalle, meno improbabile per la stracittadina di Fiorentino che – nel primo atto – testimonia la solidità del comparto rossoblù.

cs FSGC