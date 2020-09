Titans, il calendario provvisorio

Eccolo qua, il calendario provvisorio dei Titans per la stagione di C Silver che verrà. Si parte nella nostra tana, al Multieventi, il 14 novembre, con avversario Loreto Pesaro. Le 14 partite di questa fase avranno invece termine il 13 febbraio, quando la Pallacanestro Titano farà visita a Fossombrone. Le gare interne si giocheranno alle ore 18, orario che sarà quello prevalente anche per le trasferte (non nel caso di infrasettimanali, naturalmente).

ANDATA

Pall. Titano – U.S. Loreto Pesaro, sab. 14/11 (Multieventi)

Wispone Taurus Jesi – Pall. Titano, sab. 21/11 (PalaFilonzi Jesi)

Pall. Titano – U.P.R. Montemarciano, sab. 28/11 (Multieventi)

Mec System Pall. Urbania – Pall. Titano, dom. 6/12 (Palasport piazza Pellipario Urbania)

Pall. Titano – Pall. Acqualagna, mar. 8/12 (Multieventi)

Pall. Recanati – Pall. Titano, sab. 12/12 (Palabaldinelli Osimo)

Pall. Titano – Bartoli Mechanics MBA, sab. 19/12 (Multieventi)



RITORNO

U.S. Loreto Pesaro - Pall. Titano, mer. 6/1 (Pal. Baia Flaminia Pesaro)

Pall. Titano – Wispone Taurus Jesi, sab. 9/1 (Multieventi)

U.P.R. Montemarciano - Pall. Titano, sab. 16/1 (PalaMenotti Montemarciano)

Pall. Titano – Mec System Pall. Urbania, sab. 23/1 (Multieventi)

Pall. Acqualagna - Pall. Titano, sab. 30/1 ore 18 (Palasport via Gamba Acqualagna)

Pall. Titano – Pall. Recanati, sab. 6/2 (Multieventi)

Bartoli Mechanics MBA – Pall. Titano, sab. 13/2 (Palasport via Cairoli Fossombrone)





